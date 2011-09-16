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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 15:10 BJT

〔欧洲热股〕瑞银集团股价开盘上涨2.5%,周四因交易丑闻而大跌

路透苏黎世9月16日电---瑞银集团UBSN.VX股价周五开盘上涨2.5%,周四因交易丑闻而大跌.(完)

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