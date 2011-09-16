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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:25 BJT

〔日本股市〕收高逾2%,全球主要央行协同行动提振金融股上涨(更新版)

(新增细节)

* 冀望欧元区债务会议能取得进展

* 大盘股指本周升1.4%

* 已突破近期阻力位

* 花旗首予"买入"评级,令Olympus飙升

路透东京9月16日电---日本股市日经指数周五收涨逾2%,录得3月以来最大单日百分比涨幅,因全球主要央行的协同行动缓解了对欧洲流动性紧缩的担忧,提振金融类股上涨.[ID:nCN1969399]

指标股指连续第二日走强,进一步远离周三所及两年半收盘低位,本周涨幅为1.4%.

"今天的涨势就像我们在小心翼翼地爬上一面墙的同时,思考如果我们再往上爬这面墙可能会倒塌,"立花证券策略师Kenichi Hirano表示.他还表示,欧债忧虑仍存.

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