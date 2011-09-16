〔中国外汇〕6月末外债馀额增至6,425亿美元,短债占比连续九季上升(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增更多细节和背景)
* 6月末外债馀额较3月末增长约9.7%
* 短期外债占比连续第九个季度上升
* 短期外债占比上升不影响外债安全--外管局
路透北京9月16日电---中国6月末外债馀额6,425.28亿美元,较3月末增约9.7%,其中短期外债占比连续第九个季度上升.但国家外汇管理局表示,短期外债占比上升不会影响中国外债安全,因与贸易有关的信贷大多具有真实的进出口贸易交易背景.
外管局网站周五的新闻稿显示,从期限结构看,中长期外债(剩馀期限)馀额为1,804.17亿美元,占外债馀额的28.08%;短期外债(剩馀期限)馀额为4,621.11亿美元,占外债馀额的71.92%.
自2009年一季度以来,这一比例就持续发生变化,中长期占比不断下降,而短期外债比例上升,令市场人士揣测"热钱"流入增多.
"与贸易有关的信贷大多具有真实的进出口贸易交易背景,其增长与我国进出口贸易的增长基本上相适应,因此这部分短期外债占比上升不会影响我国外债安全,"外管局表示.
数据显示,从短期外债构成看,6月末与贸易有关的信贷馀额为3,482.21亿美元,占短期外债馀额的75%,其中贸易信贷占52%,贸易融资占23%.
此外,2011年1-6月中国新借入中长期外债195.79亿美元,同比减少1.97亿美元,下降1%;从币种结构看,登记外债馀额中,美元债务占78.27%,较2010年末上升7.86个百分点.
外管局此前数据显示,截至3月末,中国外债馀额5,859.7亿美元.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类