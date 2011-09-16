〔中国外汇〕6月末外债馀额增至6,425亿美元,短债占比连续九季上升(更新版)

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* 6月末外债馀额较3月末增长约9.7%

* 短期外债占比连续第九个季度上升

* 短期外债占比上升不影响外债安全--外管局

路透北京9月16日电---中国6月末外债馀额6,425.28亿美元,较3月末增约9.7%,其中短期外债占比连续第九个季度上升.但国家外汇管理局表示,短期外债占比上升不会影响中国外债安全,因与贸易有关的信贷大多具有真实的进出口贸易交易背景.

外管局网站周五的新闻稿显示,从期限结构看,中长期外债(剩馀期限)馀额为1,804.17亿美元,占外债馀额的28.08%;短期外债(剩馀期限)馀额为4,621.11亿美元,占外债馀额的71.92%.

自2009年一季度以来,这一比例就持续发生变化,中长期占比不断下降,而短期外债比例上升,令市场人士揣测"热钱"流入增多.

"与贸易有关的信贷大多具有真实的进出口贸易交易背景,其增长与我国进出口贸易的增长基本上相适应,因此这部分短期外债占比上升不会影响我国外债安全,"外管局表示.

数据显示,从短期外债构成看,6月末与贸易有关的信贷馀额为3,482.21亿美元,占短期外债馀额的75%,其中贸易信贷占52%,贸易融资占23%.

此外,2011年1-6月中国新借入中长期外债195.79亿美元,同比减少1.97亿美元,下降1%;从币种结构看,登记外债馀额中,美元债务占78.27%,较2010年末上升7.86个百分点.

外管局此前数据显示,截至3月末,中国外债馀额5,859.7亿美元.(完)

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