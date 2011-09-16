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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 15:26 BJT

《外汇动态》欧元兑美元跌至日低,受宏观基金抛盘打压

0717GMT--欧元兑美元EUR=跌至日低1.3799,受一支宏观基金的抛盘打压.欧元在跌穿1.3820之际,有停止单被触发.据称1.3750下方有更多停止单.交易员表示,上方接近1.3900水准存在卖单.

欧元兑日圆EURJPY=R亦下跌0.5%,至105.97.(完)

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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