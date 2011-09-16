〔中国债市〕利率债收益率略涨,资金预期偏紧仍将压制下周走势

路透上海9月16日电---中国银行间债市周五利率产品收益率略涨.资金面虽暂时无虞,但近期大盘新股将发行以及季末临近,均令资金预期偏紧,预计这将继续压制下周现券表现.

交易员并指出,今日招标的贴现国债收益率较高,亦反映市场对流动性的预期不乐观,近期一级市场对二级市场的拖累仍在延续.

三位消息人士周四确认,有望成中国年内最大的首次公开发行(IPO)项目--中国水利水电A股计划于下周启动路演,初定网上发行时间为9月26日.这或会给证券市场短期资金面带来一些压力.[ID:nCN1968491]

财政部今日上午招标的150亿元人民币六个月期贴现国债,加权中标收益率为3.9394%,这一水平已高于本周一年期国债3.90%的招标结果.

"今天(收益率)一点点往上拱,流动性好的像国债走的快点,"上海一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,尽管最近部分高评级的中票有了一些买盘,但信用债整体仍延续了弱势格局,而今日山东海龙短融评级被调降,可能令市场对信用债心态更加谨慎.

中国联合资信评估有限公司周五发布评级公告,将山东海龙股份有限公司(000677.SZ)的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级,因其基本面恶化,短融市场则首次出现A-2级别的个券.[ID:nCN1970063]

剩馀期限4.83年的农发行固息债110412券CN110412=CFXS成交居首,收报100.2929元,对应收益率4.2881%,成交88.34亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.1937 3.3186

上日 3.1991 3.3322

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9639/3.8819

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8746/3.8246

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4685/4.3975(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>