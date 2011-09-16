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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 15:53 BJT

〔美国经济〕美联储官员称长期维持低利率的承诺无助于经济--媒体

路透法兰克福9月16日电---媒体周五援引美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员费希尔的话称,美联储在未来两年内维持近零利率承诺或取得适得其反的效果,因此举会打击企业投资.

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