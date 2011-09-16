中国医疗改善有效降低婴儿死亡率

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港9月16日电---周五发表的研究报告显示，中国婴儿死亡率较15年前明显下降，凸显中国鼓励孕妇到医院生产的计划成效显着。

发表在《柳叶刀》杂志上的研究报告指出，2008年每千名婴儿死亡人数已经降至9.3，较1996年的24.7下降了62%。

根据联合国儿童基金会，中国婴儿死亡率已经接近泰国、斯里兰卡和委内瑞拉等国的水平，他们分别为8、9和10。发达国家的水准更低，英国为3、美国是4，新加坡甚至达到了1。

北京大学Xing Linfeng、Yan Guo和伦敦大学卫生和热带医学学院Carine Ronsmans为首的研究者分析了中国37个城市行政区和79个农村县市的数据。

他们发现，1988年中国在医院生产的孕妇不到一半，到2008年时，除了在最欠发达的农村地区，在医院生产已成为很普遍的现象。

然而，不平衡的现象仍然存在。在比较贫穷的农村地区医院出生的婴儿的死亡率比城市医院出生婴儿的四倍高出四倍。（完）