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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:42 BJT

〔新兴汇市〕印尼卢比走软,恐创下两年半来单周最大跌幅

路透新加坡9月16日电---印尼卢比周五下跌,可能创下逾两年半来单周最大跌幅,此前卢比连续数日遭对冲基金和境外投资人大举抛售,其中部分投资者锁定印尼公债中的获利.

美元兑卢比本周触及近七个月来高位8,840.路透数据显示,美元兑卢比本周涨幅或达2.5%,追平2009年2月录得的涨幅.

无本金交割远期外汇(NDF)市场中的美元买盘本周初已令卢比承压,卢比周三跌势加速,因境外投资人将资金撤出印尼公债.

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