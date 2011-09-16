〔欧洲金融〕美财长敦促欧元区发挥EFSF作用--消息人士

路透波兰9月16日电---欧元区一高级官员表示,美国财长盖特纳在周五的简布会上敦促欧元区各国财长把欧元区救助基金作为杠杆,帮助解决主权债务危机.

这位消息人士补充称,盖特纳未提及2008年美国的紧急贷款计划,即定期资产支持证券贷款工具(TALF)计划.消息人士曾指出,该计划可能成为欧洲金融稳定机构(EFSF)的参考.盖特纳未说明如何进行杠杆操作.