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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:38 BJT

〔日本债市〕公债价格小跌,但料後市有稳定支撑

路透东京9月16日电---日本政府公债价格周五下跌,之前全球主要央行表示将联合向商业银行提供美元流动性,而日本投资者在本月稍晚的结帐之前也锁定获利了结.

不过,由于外界认为主要央行提供美元流动性的措施,仍不足以扶助欧元区摆脱困境,很多投资者预期,围绕全球经济放缓的忧虑将给债市带来支撑.

市场人士称,9月30日为日本上半年度结算,在此之前交投正变得稀少.

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