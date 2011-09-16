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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 17:38 BJT

〔背景资料〕中国国际收支主要项目变动情况一览

路透9月16日电---中国国家外汇管理局自2010年起开始公布季度国际收支数据.

以下为路透根据外管局公布的资料,整理出的中国国际收支主要项目变动情况一览表(单位:亿美元,

"-"代表逆差,括弧内为同比增幅):

上半年 一季/2011年 2010全年 前三季度 上半年 一季/2010年 2009年 2008年 2007年

1.经常项目顺差 984 288 3,054(17%) 2,039(30%) 1,265(-6%) 365 2,611 4,124 3,540

其中:货物贸易 893 208 2,542 1,711 897 303 2,495 3,607(14%) 3,154(45%)

服务贸易 -195 -87 -221 -156 -117 -72 -294 -118(49%) -79(-11%)

2.资本和金融项目顺差 1,793 861 2,260(25%) 1,301 900 612 1,808 463 951

其中:直接投资 851 448 1,249 865 370 327 703 1,217 1,431

证券投资 ~ -27 240 68 -73 22 387 427(128%) 187(-72%)

3.国际储备资产交易变动 2,777 1,412(47%) 4,717(18%) 2,860(7%) 1,780(8%) 960(46%) 3,984 4,795 4,607

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2011年6月末 3月末 2010年底 9月末 6月末 2010年3月末 2009年底 2009年9月末 2009年6月末 2009年3月末 2008年底 2007年末

总外债馀额(不含港澳台) 6,425.28 5,859.7 5,489.38 5,464.49 5,138.10 4,432.36 4,286.47 3,867.72 3,606.00 3,367.21 3,746.61 3,736.18

较上年末增减 17.05% 6.7% 28.06% 27.48% 19.87% 14.4% 3.23% -4.00% -10.31% 0.28% +15.68% ~

其中:中长期外债馀额 1,804.17 1,743.20 1,732.43 1,770.08 1,700.22 1,670.34 1,693.88 1,647.93 1,662.00 1,632.53 1,638.76 1,535.34

占总外债馀额比重 28.08% 29.75% 31.56% 32.39% 33.09% 37.69% 39.52% 42.61% 46.00% 48.48% 43.74% 41.09%

短期外债馀额 4,621.11 4,116.5 3,756.95 3,694.41 3,437.88 2,762.02 2,592.59 2,219.79 1,944.00 1,734.68 2,107.85 2,200.84

占总外债馀额比重 71.92% 70.25% 68.44% 67.61% 66.91% 62.31% 60.48% 57.39% 54.00% 51.52% 56.26% 58.91%

注: ~为数据无法提供.(完)

--整理 宿泱韫; 审校 张喜良

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