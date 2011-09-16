〔背景资料〕中国国际收支主要项目变动情况一览

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透9月16日电---中国国家外汇管理局自2010年起开始公布季度国际收支数据.
以下为路透根据外管局公布的资料,整理出的中国国际收支主要项目变动情况一览表(单位:亿美元,
"-"代表逆差,括弧内为同比增幅):
上半年 一季/2011年 2010全年 前三季度 上半年 一季/2010年 2009年 2008年 2007年
1.经常项目顺差 984 288 3,054(17%) 2,039(30%) 1,265(-6%) 365 2,611 4,124 3,540
其中:货物贸易 893 208 2,542 1,711 897 303 2,495 3,607(14%) 3,154(45%)
服务贸易 -195 -87 -221 -156 -117 -72 -294 -118(49%) -79(-11%)
2.资本和金融项目顺差 1,793 861 2,260(25%) 1,301 900 612 1,808 463 951
其中:直接投资 851 448 1,249 865 370 327 703 1,217 1,431
证券投资 ~ -27 240 68 -73 22 387 427(128%) 187(-72%)
3.国际储备资产交易变动 2,777 1,412(47%) 4,717(18%) 2,860(7%) 1,780(8%) 960(46%) 3,984 4,795 4,607
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2011年6月末 3月末 2010年底 9月末 6月末 2010年3月末 2009年底 2009年9月末 2009年6月末 2009年3月末 2008年底 2007年末
总外债馀额(不含港澳台) 6,425.28 5,859.7 5,489.38 5,464.49 5,138.10 4,432.36 4,286.47 3,867.72 3,606.00 3,367.21 3,746.61 3,736.18
较上年末增减 17.05% 6.7% 28.06% 27.48% 19.87% 14.4% 3.23% -4.00% -10.31% 0.28% +15.68% ~
其中:中长期外债馀额 1,804.17 1,743.20 1,732.43 1,770.08 1,700.22 1,670.34 1,693.88 1,647.93 1,662.00 1,632.53 1,638.76 1,535.34
占总外债馀额比重 28.08% 29.75% 31.56% 32.39% 33.09% 37.69% 39.52% 42.61% 46.00% 48.48% 43.74% 41.09%
短期外债馀额 4,621.11 4,116.5 3,756.95 3,694.41 3,437.88 2,762.02 2,592.59 2,219.79 1,944.00 1,734.68 2,107.85 2,200.84
占总外债馀额比重 71.92% 70.25% 68.44% 67.61% 66.91% 62.31% 60.48% 57.39% 54.00% 51.52% 56.26% 58.91%
注: ~为数据无法提供.(完)
--整理 宿泱韫; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。