〔欧洲汇市〕瑞郎走稳,市场关注欧盟财长会议

路透苏黎世9月16日电---瑞郎兑欧元周五呈区间波动,兑美元则走低,市场氛围谨慎,交投清淡,稍後欧盟财长会议将在波兰举行,美国财长盖特纳也将出席.

芬兰财长此前表示,此次会议不太可能就希腊第二笔援助款项的抵押品事宜达成协议,由此对于该会议能在找到危机解决办法的道路上前进一步的希望减弱.

希腊财政的危急状况仍是欧元区所面临的一大忧虑,交易员表示若缺乏具体的应对方案,欧元有可能再度承压.