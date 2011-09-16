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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 15:51 BJT

〔国际油市〕ICE布兰特原油期货上涨1美元,至每桶113.30美元

路透伦敦9月16日电---洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1上涨1美元,至每桶113.30美元.(完)

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