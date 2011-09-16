〔中国票据市场〕转贴利率小幅上涨,信贷规模趋紧料下周将稳中有升

路透上海9月16日电---中国票据市场转贴利率周五小幅上涨,市场依然冷清.为月底存贷比达标做准备,9月过半,各家银行愈加收紧信贷额度,料下周转贴利率将延续清淡市况稳中有升.

交易员认为,目前紧缩政策下,成交清淡,利率高企的市况,短期内将不会改变.但鉴于企业对于开票成本承受能力有限,已处于高位的转贴利率上涨空间不大.

"企业承受不了了,就少开票,票源一减少,规模就腾出来了,利率又下来了,处在个动态平衡中" 华北一银行交易员称.

他并表示,长期来看,上半年签发的票据将陆续到期,商业银行还面临着续作压力,因此银行对于票据规模的控制愈加严紧,而该态势或将延续至明年上半年.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解.虽然未来通胀有望从高位逐步回落,但预计货币政策难有实质性放松.[ID:nCN1954091]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.1786/8.6978 9.7020/9.1649 10.0685/9.2149

上日 9.1440/8.6560 9.5878/9.1080 9.9240/9.2313

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变动 +3.46/+4.18 +11.42/+5.69 +14.45/-1.64

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6057%,较上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2794/3.2034 3.5109/3.4539

上日 3.2726/3.1956 3.5178/3.4598

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)