《外汇动态》如果欧元/美元不能升逾1.40美元关口,那麽将跌至1.30--ING

0736GMT--ING分析师在研究报告中称,欧元/美元EUR=需回升并守稳在1.4000/4050美元上方,才能"否定未来几周可能处于1.30美元".重要的中期支撑位在1.3700美元.

他们补充称,人们将关注0800GMT公布的欧元区经常帐数据,以判断外资迄今是否仍是欧元的净买方.

ING还称,欧元/英镑EURGBP=D4有可能升至0.8800和0.8880英镑,并称"最近几周他们低估了英镑的弱势",另外周四英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)发表的讲话较为温和,"提高推出第二轮量化宽松政策的机率".

欧元/美元目前跌0.6%,至1.3788美元,欧元/英镑下滑0.4%,至0.8745英镑.(完)

--编译 于春红 审校 孙茉莉

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