〔路透基点〕香港利褔国际集团俱乐部贷款有望扩至50亿港元--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月16日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,利褔国际集团有限公司(1212.HK)可能将五年期俱乐部贷款规模从40亿港元扩至50亿港元.
该贷款目前处于文件准备阶段,预计10月签约.
消息人士称,早先的贷款机构包括中银香港,法国巴黎银行,法国东方汇理银行,瑞穗实业银行,新加坡华侨银行,渣打银行和三井住友银行.
消息人士称,该笔贷款定价为所有资金成本约150基点,将由位于香港铜锣湾的崇光百货(SOGO)大厦担保.
资金将用作借款人先前债务的再融资.
位于香港铜锣湾的崇光百货是崇光香港的旗舰店,原属于日本崇光株式会社.崇光香港于2001年由利褔国际集团公司买下.
崇光百货大厦曾作为2007年3月Future Development Ltd筹借40亿港元五年期贷款的担保品.该贷款由中银香港负责安排,利褔国际提供担保,所有资金成本约30个基点.
根据利褔国际的公司网站,该公司还在上海、苏州和大连运营久光品牌的百货店,以及天津利福广场.公司正筹划2013年在沈阳新开设一家百货店.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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