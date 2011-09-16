版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:58 BJT

〔金属期市〕沪铜上涨1.4%,央行支持行动缓解欧债担忧

路透新加坡9月16日电---上海期铜周五上涨逾1%,之前全球主要央行计划向商业银行提供美元流动性,缓解了对欧洲债务危机恶化的担忧,不过支撑料将是暂时的.

全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.[ID:nCN1969399]

不过该计划可能对金属市场只能提供短暂的宽慰,因投资者仍对欧债危机达成快速解决方案存在质疑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐