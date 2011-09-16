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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:59 BJT

〔亚洲橡胶〕期胶价格上涨,受原油和股市走高带动

路透东京9月16日电---东京指标期胶周五结算价上涨1.2%,受助于股市和油价上涨.不过在寻获强劲的交投诱因之前,市场或将陷于窄幅波动的走势.

东京工业品交易所(TOCOM)-2月期胶<0#2JRU:>结算价上涨4.3日圆至每公斤365.2日圆.过去一周市场已跌破50日移动均线,周五该均线切入位为371.4日圆.

上海1月期胶SNRF2上涨615元人民币,收报每吨33,680元.成交量为869,932口.

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