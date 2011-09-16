〔中国债市〕人民币利率互换变化不大,下周待资金面动向提供指引

路透北京9月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变化不大.境外主要央行将联合向银行体系提供美元融资,国内市场流动性当前亦偏松,然欧元区危机进一步恶化的可能犹存,季末等因素也会冲击後期资金面,投资者观望中偏谨慎,致IRS窄幅盘整.

市场人士并指出,下周可关注资金面、美联储会议决议和欧元危机等动态,希冀从其中进一步找寻IRS後期指向.

"今天IRS和昨天比基本上是平的, 早上上了一点，中午又跌回去了,"上海一外资银行交易员称,"受海外市场和流动性的影响, 市场观望气氛比较重."

他进一步预计,国内通胀和基本面的回落速度或慢于市场预期,IRS後期走势或看涨.

欧洲央行称,决定与美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行合作,在10-12月期间实施三次固息资金操作,满足银行所有美元需求,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况.[ID:nCN1969399]

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周五维持在近期低位附近.目前市场流动性虽偏于宽松,但考虑到三季度末逐渐临近,银行贷存比(贷款/存款)考核等季末因素,或令回购利率下周起震荡走升.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 4.3643/4.4929 4.1508/4.2400 3.8000/3.8917 3.7433/3.8417 3.7900/3.9208

周四 4.2371/4.3529 4.0417/4.1275 3.7500/3.8383 3.6917/3.7883 3.7367/3.8725

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变动+0.1272/+0.1400 +0.1091/+0.1125 +0.0500/+0.0534 +0.0516/+0.0534 +0.0533/+0.0483

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)