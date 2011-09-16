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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 16:08 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元由近六个月低位反弹收升,但涨幅收敛

路透首尔9月16日电---韩元兑美元周五反弹,结束连续四日的跌势,但失守多数稍早涨幅,因围绕欧元区债务危机的忧虑挥之不去,令外资持续卖超韩国公债.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC收报1,112.5韩元,过去四个交易日中跌幅达4%.

盘中韩元交投于1,099.5-1,114.5韩元区间,周四国内市场收报1,116.4韩元.

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