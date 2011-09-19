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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 08:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

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二、新债上市:

中国中铁八局2亿元人民币一年期短融041162004,票面利率7.11%

绍兴中国轻纺城4亿元一年期短融041164002,票面利率7.11%

联通公司40亿元一个月期超短融资券011105003,票面利率5.35%

联通公司40亿元一个月期超短融资券011105004,票面利率5.35%

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三、缴款:

财政部325.1亿元一年期固息国债110020,票面利率3.90%

国家开发银行150亿元三年期固息债110251,票面利率4.64%

中国电力投资集团58亿元一年期短期融资券041161003,票面利率6.04%

华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短期融资券041153002,票面利率6.04%

重庆化医集团4亿元一年期短期融资券041161002,票面利率6.64%

甘肃公投集团30亿元七年期中期票据1182254,票面利率7.20%

太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票1182255,票面利率5.95%

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四、还本付息:

同方股份(600100.SS)8亿元一年期短融1081317到期兑付,票面利率3.28%

南天信息(000948.SZ)2亿元一年期浮息短融(三个月定存基准)1081318到期兑付,基本利差1.84%

国开行100亿元10年期浮息债(一年定存基准)010210到期兑付,基本利差0.653%

国开行300亿元10年期固息债010211到期兑付,票面利率3.89%

华源集团6亿元八年期固息债038009到期兑付,票面利率4.10%

财政部163.8亿元10年期固息国债030008付息,票面利率3.02%

南方电网公司20亿元15年期固息债048006付息,票面利率5.60%

南方电网公司10亿元10年期固息债048007付息,票面利率5.30%

中冶美利纸业集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088038付息,票面利率6.30%

财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息,票面利率3.44%

国开行300亿元20年期固息债100205付息,票面利率4.30%

锦州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1020007付息,票面利率5.90%

中央汇金投资公司300亿元五年期固息债102703付息,票面利率3.14%

财政部300亿元10年期固息国债110008付息,票面利率3.83%

财政部319.7亿元15年期特别国债0700002付息,票面利率4.68%

国开行300亿元10年期固息债070218付息,票面利率4.53%

进出口银行120亿元五年期固息债070311付息,票面利率4.55%

温州商行5.5亿元10年期投资人选择权(5+5)次级债072002付息,票面利率5.50%

农业发展银行150亿元三年期固息债090413付息,票面利率2.67%

中国航天科工集团30亿元三年期固息债0982130付息,票面利率3.75%

西部材料(002149.SZ)3亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181112付息,基本利差2.50%

北京银行(601169.SS)25亿元五年期固息债082002付息,票面利率4.95%

北京银行75亿元五年期浮息债(一年定存基准)082003付息,基本利差0.95%

浙江恒逸集团8亿元三年期中票1082163付息,票面利率3.68%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,2012年中国经济增速放缓成为大概率事件,但

不能再走信贷和财政双扩张的老路.

--有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司周一如期

刊登招股意向书,启动其A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上

申购日. [ID:nCN1972555]

国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

--整理 边竞/曹巍浩; 审校 周晓峰/冉莹

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