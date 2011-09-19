《中国债券市场每日交易备忘》--9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
无
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二、新债上市:
中国中铁八局2亿元人民币一年期短融041162004,票面利率7.11%
绍兴中国轻纺城4亿元一年期短融041164002,票面利率7.11%
联通公司40亿元一个月期超短融资券011105003,票面利率5.35%
联通公司40亿元一个月期超短融资券011105004,票面利率5.35%
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三、缴款:
财政部325.1亿元一年期固息国债110020,票面利率3.90%
国家开发银行150亿元三年期固息债110251,票面利率4.64%
中国电力投资集团58亿元一年期短期融资券041161003,票面利率6.04%
华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短期融资券041153002,票面利率6.04%
重庆化医集团4亿元一年期短期融资券041161002,票面利率6.64%
甘肃公投集团30亿元七年期中期票据1182254,票面利率7.20%
太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票1182255,票面利率5.95%
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四、还本付息:
同方股份(600100.SS)8亿元一年期短融1081317到期兑付,票面利率3.28%
南天信息(000948.SZ)2亿元一年期浮息短融(三个月定存基准)1081318到期兑付,基本利差1.84%
国开行100亿元10年期浮息债(一年定存基准)010210到期兑付,基本利差0.653%
国开行300亿元10年期固息债010211到期兑付,票面利率3.89%
华源集团6亿元八年期固息债038009到期兑付,票面利率4.10%
财政部163.8亿元10年期固息国债030008付息,票面利率3.02%
南方电网公司20亿元15年期固息债048006付息,票面利率5.60%
南方电网公司10亿元10年期固息债048007付息,票面利率5.30%
中冶美利纸业集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088038付息,票面利率6.30%
财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息,票面利率3.44%
国开行300亿元20年期固息债100205付息,票面利率4.30%
锦州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1020007付息,票面利率5.90%
中央汇金投资公司300亿元五年期固息债102703付息,票面利率3.14%
财政部300亿元10年期固息国债110008付息,票面利率3.83%
财政部319.7亿元15年期特别国债0700002付息,票面利率4.68%
国开行300亿元10年期固息债070218付息,票面利率4.53%
进出口银行120亿元五年期固息债070311付息,票面利率4.55%
温州商行5.5亿元10年期投资人选择权(5+5)次级债072002付息,票面利率5.50%
农业发展银行150亿元三年期固息债090413付息,票面利率2.67%
中国航天科工集团30亿元三年期固息债0982130付息,票面利率3.75%
西部材料(002149.SZ)3亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181112付息,基本利差2.50%
北京银行(601169.SS)25亿元五年期固息债082002付息,票面利率4.95%
北京银行75亿元五年期浮息债(一年定存基准)082003付息,基本利差0.95%
浙江恒逸集团8亿元三年期中票1082163付息,票面利率3.68%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,2012年中国经济增速放缓成为大概率事件,但
不能再走信贷和财政双扩张的老路.
--有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司周一如期
刊登招股意向书,启动其A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上
申购日. [ID:nCN1972555]
国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 边竞/曹巍浩; 审校 周晓峰/冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。