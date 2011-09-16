《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京9月16日电---以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:58时,
1美元=6.3847人民币CNY=CFXS)
公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价
(人民币) (美元) (经汇率调整)
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广电电子(600602.SS)(900901.SS) 5.69 0.454 1.96
ST二纺 (600604.SS)(900902.SS) 7.23 0.402 2.82
大众交通(600611.SS)(900903.SS) 5.92 0.516 1.80
永生投资(600613.SS)(900904.SS) 14.43 0.881 2.57
老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 30.90 2.551 1.90
SST中纺 (600610.SS)(900906.SS) 20.74 0.608 5.34
鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 12.02 0.636 2.96
氯堿化工(600618.SS)(900908.SS) 12.69 0.575 3.46
双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 12.74 0.643 3.10
海立股份(600619.SS)(900910.SS) 9.54 0.609 2.45
浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 8.86 0.797 1.74
外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 12.02 0.753 2.50
*ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 12.48 0.676 2.89
锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 8.97 0.805 1.75
中路股份(600818.SS)(900915.SS) 12.28 0.711 2.71
金山开发(600679.SS)(900916.SS) 8.98 0.491 2.86
海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 8.11 0.498 2.55
耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 11.90 0.680 2.74
大江股份(600695.SS)(900919.SS) 7.01 0.403 2.72
上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 16.64 0.916 2.85
丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 20.45 1.042 3.07
上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 10.41 0.686 2.38
友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 16.42 1.600 1.61
上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 9.73 0.504 3.02
上海机电(600835.SS)(900925.SS) 11.74 1.111 1.66
宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 14.88 1.166 2.00
上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 8.22 0.657 1.96
自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 9.85 0.602 2.56
上海普天(600680.SS)(900930.SS) 9.73 0.571 2.67
陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 12.04 1.093 1.73
华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 17.77 1.884 1.48
锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 18.89 1.386 2.13
鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 16.42 1.399 1.84
华电能源(600726.SS)(900937.SS) 3.00 0.314 1.50
SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 11.13 0.426 4.09
*ST华源 (600094.SS)(900940.SS) 4.37 0.235 2.91
东方通信(600776.SS)(900941.SS) 5.91 0.448 2.07
黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 17.39 1.413 1.93
开开实业(600272.SS)(900943.SS) 9.62 0.631 2.39
海南航空(600221.SS)(900945.SS) 6.13 0.817 1.18
ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 5.27 0.396 2.08
振华重工(600320.SS)(900947.SS) 5.30 0.456 1.82
锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.85 0.488 1.24
九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 4.16 0.405 1.61
凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 12.07 0.475 3.98
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。