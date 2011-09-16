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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 17:07 BJT

〔表格〕欧元区7月贸易顺差为43亿欧元,路透调查预估为顺差20亿欧元

路透布鲁塞尔9月16日电---欧盟统计局周五公布:

* 欧元区7月贸易顺差为43亿欧元(路透调查预估顺差20亿欧元)

* 欧元区7月经季节调整的出口较前月上升2.0%,进口增加1.9%

* 欧元区7月未经季节调整的出口较上年同期上升5%,进口上升6%

* 欧元区6月贸易收支修正後为顺差1亿欧元,初值为顺差9亿欧元

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