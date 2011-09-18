麦迪逊当选全美受教育水平最高城市

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月13日电---洛杉矶是美国的娱乐之都，纽约是金融中心，但威斯康星州的麦迪逊（Madison）则在美国城市受教育程度排名中名列榜首。

在《男士健康》（Men's Health）杂志有关美国受教育程度最高的100个城市评选中，麦迪逊超越得克萨斯州的普莱诺（Plano）和北卡州首府罗利（Raleigh），获得最高分。该杂志称麦迪逊是一个“平均家庭学位拥有量超过温度计读数”的城市。

佛蒙特州的伯灵顿（Burlington）和西雅图也挤进了前五名，拉斯维加斯、克里夫兰和迈阿密得分倒数前三。

“在那里教育胜过一切，”该杂志主编David Zinczenko谈到麦迪逊时说道。他还是《女士健康》杂志的编辑总监。

他还表示，麦迪逊学生人口数量巨大，失业率低于全国平均的9.3%，商业发展良好，包括生物科技和医疗供应企业。

《男士健康》的编制依据包括，各城市的高中生毕业率、美国人口普查得到的入学和25岁以上人口的教育水平数据。该杂志还研究了拥有学生贷款以及接受成人教育课程的家庭数目。

尽管作为美国政治中心，华盛顿特区的排名却在34位，排在阿肯色州首府小石城之後。（完）