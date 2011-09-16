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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 16:22 BJT

〔表格〕欧元区7月经季节调整经常帐为赤字129亿欧元,高于前月

路透法兰克福9月16日电---欧洲央行周五公布数据显示:

* 欧元区7月直接投资/证券投资为净流出160亿欧元,6月为流入894亿欧元

* 欧元区7月经季节调整的经常帐为赤字129亿欧元,6月为赤字71亿欧元

* 欧元区7月未经季节调整的经常帐为赤字32亿欧元,6月为赤字31亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 7月 6月 前值 12个月累计

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经常帐 -3.2 -3.1 (-3.3) -71.8

贸易收支 3.3 0.9 (0.9) -3.4

劳务 5.2 6.2 (6.0) 45.7

净所得 -1.4 -2.4 (-2.3) -11.5

净经常性转移 -10.3 -7.8 (-8.0) -102.6

资本帐 0.5 0.4 (0.3) 5.4

金融帐 3.5 6.2 (10.3) 47.8

直接投资 2.4 5.9 (5.6) -5.6

证券投资 -18.4 83.5 (88.3) 343.5

直接及证券投资 -16.0 89.4 (93.9) 337.9

金融衍生品 -4.6 3.0 (2.8) 2.2

其他投资 25.0 -87.7 (-87.9) -281.2

储备资产 -0.9 1.5 (1.5) -11.0

经季节调整经常帐 -12.9 -7.1 (-7.4) -69.3

注:括号内为前值.

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--编译 隋芬;审校 李爽

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