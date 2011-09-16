〔表格〕欧元区7月经季节调整经常帐为赤字129亿欧元,高于前月

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透法兰克福9月16日电---欧洲央行周五公布数据显示:
* 欧元区7月直接投资/证券投资为净流出160亿欧元,6月为流入894亿欧元
* 欧元区7月经季节调整的经常帐为赤字129亿欧元,6月为赤字71亿欧元
* 欧元区7月未经季节调整的经常帐为赤字32亿欧元,6月为赤字31亿欧元
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 7月 6月 前值 12个月累计
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经常帐 -3.2 -3.1 (-3.3) -71.8
贸易收支 3.3 0.9 (0.9) -3.4
劳务 5.2 6.2 (6.0) 45.7
净所得 -1.4 -2.4 (-2.3) -11.5
净经常性转移 -10.3 -7.8 (-8.0) -102.6
资本帐 0.5 0.4 (0.3) 5.4
金融帐 3.5 6.2 (10.3) 47.8
直接投资 2.4 5.9 (5.6) -5.6
证券投资 -18.4 83.5 (88.3) 343.5
直接及证券投资 -16.0 89.4 (93.9) 337.9
金融衍生品 -4.6 3.0 (2.8) 2.2
其他投资 25.0 -87.7 (-87.9) -281.2
储备资产 -0.9 1.5 (1.5) -11.0
经季节调整经常帐 -12.9 -7.1 (-7.4) -69.3
注:括号内为前值.
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--编译 隋芬;审校 李爽
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类