〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至八个月低点附近,量化宽松传言升温

路透伦敦9月16日电---英镑兑美元周五下滑,离八个月低点不远,因在投资者密切关注欧元区进展之际,有迹象显示英国央行官员渐渐倾向于采取更多货币刺激措施.

英镑和其他高风险货币周四跳涨,因主要央行出手缓解欧洲银行系统的美元融资压力.

交易员称市场关注焦点仍将在欧洲事态的发展,欧元区财长将在波兰举行会议,市场寄望美国财长盖特纳将敦促欧洲采取更有力的措施应对危机.[ID:nCN1969443]