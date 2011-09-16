〔中国债市〕交易所信用债总体继续走弱,部分优质债投资价值渐显

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---中国证券交易所市场信用债价格本周总体继续下行,延续疲弱走势,因机构对其预期仍偏空.不过随时收益率的不断上升,部分优质债的投资价值渐显.
华南一券商分析师称,本周交易所信用债价格以跌为主,多为城投和房地产债."在信用风险可控的情况下,可以买一些优质债.要麽在中等评级中去调研,要麽就直接买高等级的."
他并表示,如果政策面保持相对稳定,现券收益率再继续大幅下挫的可能性不大,但暂时也看不到真正回暖的时间点所在,因此短期预计还是以盘整为主.
剩馀期限约5年的08江铜债CN126018=SS本周表现较好,价格有所上行.收益率从上周末的5.95%左右,跌至目前的5.89%附近.
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 144.7618 -0.2008 145.0536 144.6168
上证公司债指数.SSEEBI 128.6620 -0.2200 128.9672 128.5897
上证分离债指数.SSEDCBI 126.8390 +0.2052 127.0331 126.4554
上证国债指数.SSEBI 129.4993 +0.0725 129.5583 129.4473
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深证企债指数.SZCBI 124.3100 -0.3750 124.7110 124.1950
========================================================================(完)
--发稿 李宏薇/边竞; 审校 乔艳红
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