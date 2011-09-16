《外汇动态》欧元/美元期权波动率持稳,风险逆转指标略有回落

0837GMT--欧元/美元期权隐含波动率持稳,一个月期波动率从周四尾盘的约14%小幅升至14.35%,值此之际现汇部分回吐昨日涨幅.

欧元/美元隐含波动率已从本周稍早所及的约18%回落,不过交易员称,若欧元再度跌向七个月低位1.3495,波动率或再度上扬.

delta值为0.25的欧元/美元一个月期风险逆转指标EUR1MRR=ICAP略微回落至2.5%,偏向欧元卖权,周四报2.9%.交易员称,若风险逆转指标进一步回落,或在未来数天内支撑欧元.

欧元兑美元EUR=最新跌至1.3787,据称中长期投资大户在最新一波走势中卖出.(完)

--编译 丁琦;审校 龚芳

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