版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 17:07 BJT

〔欧洲金融〕美元流动性操作提振市场信心--ECB执委冈萨雷斯-帕拉莫

路透索非亚9月16日电---欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫周五称:

* 物价稳定风险平衡,通胀正在下降

* 三个月美元流动性操作帮助加强市场信心.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐