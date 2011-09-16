〔人民币汇率〕中国不会因外界压力,不顾国情盲目让本币升值--新华

路透北京9月16日电---中国新华社周五发表评论称,中国不会不顾现实国情盲目让人民币升值,维护中美经贸关系健康稳定发展符合中美两国共同利益.

评论表示,目前世界经济正经历新一轮波动,各经济体面临新的压力和矛盾,当此风险重重之际,若在人民币汇率问题上施压,有违当前稳定全球经济的现实需要.

"况且,中国也决不会因某国国会一纸法案的压力,而不顾现实国情盲目让本国货币升值."评论称.

本周稍早,美国参议院民主党领袖里德称,参议院不久将力推迫使中国不再低估人民币的议案.

文章指出,人民币若盲目升值,势将直接冲击中国的出口贸易,在损害中国经济的同时,给世界贸易和经济带来消极影响,对美国经济亦没有什麽好处.

评论称,尽管人民币升值会作用于中美贸易平衡,并传导至美国企业的生产和出口,但美国当前的高失业率缘于内因性的经济持续低迷,必须依靠自身解决.人民币升值不可能缓解美国就业问题.

自2005年中国启动人民币汇率形成机制改革以来,人民币兑美元汇率累计升值超过22%.另据国际清算银行最新数字,人民币兑美元CNY=CFXS8月升势强劲,带动名义有效汇率环比上涨0.58%,扭转了上个月跌势.[ID:nCN1970369]

2008年,为应对全球金融危机,中国以停止人民币升值作为回应.但去年6月19日央行宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节,并表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

评论并称,维持稳健的货币政策、保持汇率在合理均衡水平上运行,以避免经济运行出现大的波动,这是各国央行普遍遵循的原则,中国也不例外.(完)