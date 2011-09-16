版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 17:01 BJT

〔新债招标〕中国甘肃公路投资集团七年期中票利率7.20%--路透数据

路透上海9月16日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司周五在银行间

债市簿记建档发行的30亿元人民币七年期中期票据,票面利率7.20%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

甘肃公投集团 80 30 7 9/16簿记建档 国开行 AA+ 9/19 9/20

=============================================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐