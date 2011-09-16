〔中美贸易〕中国购买15万吨美国动力煤,为罕见举动--行业人士

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---熟悉内情的多位消息人士周五透露,中国一家进口商已购买15万吨,即时交付的美国动力煤海岬型船货.这是中国从远处采购动力煤的罕见举动,表明买家看涨情绪持续上升.
一位贸易商称,该船货将通过加拿大Ridley码头出口,定于10月抵达中国.
"该船货已经预订,"另一家贸易商透露.
在进行运费扣除後,可认为此次销售比近期印尼亚烟煤涨价几个美元.
尽管中国已开始从美国和加拿大进口炼焦煤,但由于运费高昂,中国很少从如此遥远的地方进口动力煤.
多家贸易商提到,中国上次进口美国动力煤是在今年1月,当时冬季供暖需求和国内供应紧张促使买家转向西方市场寻求补给.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。