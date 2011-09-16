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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 20:11 BJT

〔中美贸易〕中国购买15万吨美国动力煤,为罕见举动--行业人士

路透上海9月16日电---熟悉内情的多位消息人士周五透露,中国一家进口商已购买15万吨,即时交付的美国动力煤海岬型船货.这是中国从远处采购动力煤的罕见举动,表明买家看涨情绪持续上升.

一位贸易商称,该船货将通过加拿大Ridley码头出口,定于10月抵达中国.

"该船货已经预订,"另一家贸易商透露.

在进行运费扣除後,可认为此次销售比近期印尼亚烟煤涨价几个美元.

尽管中国已开始从美国和加拿大进口炼焦煤,但由于运费高昂,中国很少从如此遥远的地方进口动力煤.

多家贸易商提到,中国上次进口美国动力煤是在今年1月,当时冬季供暖需求和国内供应紧张促使买家转向西方市场寻求补给.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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