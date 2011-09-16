版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 17:17 BJT

〔表格〕欧元区第二季劳工成本较上年同期增加3.6%,增幅高于第一季

路透布鲁塞尔9月16日电---欧盟统计局周五公布欧盟与欧元区第二季每小时劳工成本如下:

(数据为较上年同期百分比变化)

2011年第二季 2011年第一季

整体 薪资 其他 整体 薪资 其他

欧元区 3.6 3.5 4.3 2.7 2.3 3.5

欧盟27国 3.4 3.2 3.9 2.3 1.9 3.0

附注: 整体劳工成本包括社会福利支出与其他非薪资支出.(完)

浏览欧盟统计局完整数据,请点选(here)

--编译 沈以文;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐