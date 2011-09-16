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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 17:31 BJT

〔中国新债〕保监会批准中国平安保险发行40亿元次级债,期限10年

路透上海9月16日电---中国保险监督管理委员会周五公告称,同意平安保险(601318.SS)(2318.HK)发行40亿元人民币次级债,期限10年.

刊登在保监会网站的批复并指出,平安保险应在收到本批文之日起六个月内完成本次次级债的募集工作.

中国平安A股周五收报39.57元,涨0.27元,或0.69%,过去一个月累计下滑7.75%.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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