《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月13日-9月16日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周先跌後涨,中秋长假期间国际美元走势强劲,随後多国央行联

手向市场注入美元流动性的消息又提振了欧元,人民币亦随之上下震荡.在欧债危机未能彻底

解除的背景下,国际汇市走向存在较大不确定性,预计人民币汇价冲高动力不足,将继续追随国

际市场波动.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场连续九周净投放,累计达3,510亿元人民币,当周净投放70亿元.市场人士

指出.虽然当前市场资金面尚算宽松,但面临着存款准备金清算、季末、十一长假等因素的冲

击,公开市场未来一周预计会缩量发行.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率当周波动不大,但整体仍呈微幅上行态势,资金面虽暂时趋于宽松,但临

近季末以及大盘新股可能将发行,均令资金预期偏紧,且新债招标频频高于预期,一级市场拖

累二级市场的格局仍在延续,预计短期内上述因素仍将压制现券表现.[CN/CN]

--票据转贴利率本周小幅上涨,资金面趋缓的情况下,部分当月到期票据有所成交,但总体交投

依然清淡,而转贴利率已跃升至10%以上,维持高位震荡;9月过半,为准备月末存贷比达标,银行

已开始收紧信贷,预计下周利率稳中有升,成交将继续冷清.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC本周连续第三周收低,全周小跌0.6%.在外围市场前景未明,国内市场流动性

持续趋紧的情况下,投资者缺乏信心观望气氛浓厚.分析人士预计,目前股指缺乏向上动力,

2,500点附近的整固行情可能将持续到国庆节後.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周震荡走低,之前一系列令人失望的美国经济数据引发市场担心欧洲债务危机升级已

拖累了西方国家成长前景,此後欧洲央行等公布了一项意在帮助欧洲银行业的融资计划,令投

资者的这种担忧情绪有所缓解.沪铜主要合约SCFc3周五收报65,850元,全周大跌1,770元.[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格当周高位回调,尽管经济忧虑仍存,但各国为遏制欧洲债务危机的力度不断加

大导致金市走势震荡,黄金避险魅力减弱.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报

366.45元,全周下挫约20元;期金主要合约SHAUZ1收报365.91元,大跌22.4元.(完)