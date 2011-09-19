每日管理建议：如何改善团队合作

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿9月15日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
执行重大项目需要团队人数多、多元化且效率高。但随着团队规模和个体差异变大，团队表现或将下降。
通过以下三种途径，你能让人员构成复杂的团队更好地合作：
1. 对雇员进行适当的技巧培训。多数人天生不会合作。他们需要正确的技巧：欣赏别人，进行有目的的谈话，有效解决冲突。
2. 帮助雇员互相了解。这样有助于合作。花点时间举办社交活动，建立起团队意识。
3. 建立协作行为模式。下属会模仿高层行为。领导层应合作共事，甚至有时能为别人挺身而出。
——摘自《哈佛商业评论》中《组建更好的团队》（Building Better Teams）。
欲浏览全文并参加讨论，请点击here。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。