版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 17:55 BJT

〔标题新闻〕大众汽车称2016年前将投资逾620亿欧元,到2016年资本支出将达498亿欧元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA4638]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐