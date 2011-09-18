中国称不急于将人民币纳入SDR

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月16日电---中国外交部发言人姜瑜周五称，人民币具备加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子的一定基础和潜力，但中国不急于求成。

姜瑜在例行记者会上称：“人民币目前已具备加入SDR的一定基础和潜力，但我们还有不少准备工作要做。我们不急于求成，改革要循序渐进地推进。”

中国希望人民币未来纳入SDR货币篮子，减轻对美元的依赖，并提升人民币的国际经济影响力。

姜瑜并表示：“我们欢迎人民币被国际社会接受和认可。”

她指出，将更多符合条件的新兴国家货币纳入货币篮子，以客观反映全球经济格局的现状，是国际货币体系改革一个值得探讨的重要方向。