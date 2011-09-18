中国称不急于将人民币纳入SDR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月16日电---中国外交部发言人姜瑜周五称，人民币具备加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子的一定基础和潜力，但中国不急于求成。
姜瑜在例行记者会上称：“人民币目前已具备加入SDR的一定基础和潜力，但我们还有不少准备工作要做。我们不急于求成，改革要循序渐进地推进。”
中国希望人民币未来纳入SDR货币篮子，减轻对美元的依赖，并提升人民币的国际经济影响力。
姜瑜并表示：“我们欢迎人民币被国际社会接受和认可。”
她指出，将更多符合条件的新兴国家货币纳入货币篮子，以客观反映全球经济格局的现状，是国际货币体系改革一个值得探讨的重要方向。
人行行长周小川本月稍早称，中国并无实现人民币资本项目可自由兑换的时间表，也不急于将人民币纳入SDR货币篮子。(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。