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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 18:12 BJT

〔全球贸易〕WTO称将调降2011年全球贸易增长预估,因经济活动放缓

路透巴黎9月16日电---世界贸易组织(WTO)总干事拉米周五表示,WTO将下调今年全球贸易增长6.5%的预估,因全球经济活动放缓.

拉米表示,虽然多哈回合全球贸易谈判实际上已停止,但其他领域正在取得进展,不过经济环境艰难,或引发贸易保护主义抬头.

"我们无疑将下调对全球贸易增长的预估,"拉米在巴黎的一个记者会上称,但未给出具体数据.在被问及目前的增速预估是否会下调一半时,他表示没那麽多.

拉米并称,将在11月初举行的20国集团(G20)峰会上发布调整後的预估.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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