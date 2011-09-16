〔全球贸易〕WTO称将调降2011年全球贸易增长预估,因经济活动放缓

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透巴黎9月16日电---世界贸易组织(WTO)总干事拉米周五表示,WTO将下调今年全球贸易增长6.5%的预估,因全球经济活动放缓.
拉米表示,虽然多哈回合全球贸易谈判实际上已停止,但其他领域正在取得进展,不过经济环境艰难,或引发贸易保护主义抬头.
"我们无疑将下调对全球贸易增长的预估,"拉米在巴黎的一个记者会上称,但未给出具体数据.在被问及目前的增速预估是否会下调一半时,他表示没那麽多.
拉米并称,将在11月初举行的20国集团(G20)峰会上发布调整後的预估.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。