〔中国经济〕总理称仍担忧高物价,将继续采取措施调控物价(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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路透北京9月16日电---中国国务院总理温家宝周五称,仍担忧国内的高物价,政府将继续采取措施调控物价,并有条件使价格保持在合理水平.
"现在物价高,我放心不下,"中国政府网援引温家宝在大连调研时称.
中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.但1-8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为5.6%.
不过总理表示,"我们现在有雄厚的物质基础,完全有条件把农副业生产搞得更好,切实保障供给,同时使价格保持在一个合理的水平."
他并称,解决食品的供应和价格问题,既要发挥市场机制的作用,又要进行宏观调控,包括对农户和企业的扶持政策.
此外,他还强调,要进一步加强安全生产和环境保护监督管理,企业要承担主体责任,政府要切实履行好监管责任.
中国国家发展改革委副主任张晓强稍早称,从下一步发展趋势来看,中国能够保持物价基本稳定,而全年通胀或超过4%的管理目标.[ID:nCN1966677]
中国8月CPI同比涨幅较上月创下的37个月新高回落至6.2%,显示通胀压力略有缓和,但物价压力仍未根本缓解.当月工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,基本符合预期并仍在调控范围内,显示中国经济正在软着陆,或为宏观调控争取更多空间.[ID:nCN1955871](完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类