〔欧元区政经〕美国财长盖特纳称欧盟美国必须紧密合作控制债务危机

路透波兰弗罗茨瓦夫9月16日电---美国财政部长盖特纳周五在欧元区财长会议上表示:

* 欧洲政府和欧洲央行(ECB)必须一起控制债务危机

* 欧洲有能力控制债务危机,但必须选择这样做

* 全球不会再看到2009年那样的联合应对,不过欧盟和美国必须紧密合作