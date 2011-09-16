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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 18:29 BJT

〔欧元区政经〕美国财长盖特纳称欧盟美国必须紧密合作控制债务危机

路透波兰弗罗茨瓦夫9月16日电---美国财政部长盖特纳周五在欧元区财长会议上表示:

* 欧洲政府和欧洲央行(ECB)必须一起控制债务危机

* 欧洲有能力控制债务危机,但必须选择这样做

* 全球不会再看到2009年那样的联合应对,不过欧盟和美国必须紧密合作

* 预计美国经济未来18个月增长2%低于潜力水平,奥巴马的计划很关键

* 盖特纳敦促欧洲停止有关分裂欧元区的"随意的讨论"(完)

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