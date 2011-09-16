版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 18:43 BJT

〔俄罗斯金融〕多国主权财富基金及私募基金将加入俄基金监事会--普京

路透俄罗斯索契9月16日电-----俄罗斯总理普京周五称,中国、科威特和韩国主权财富基金领导及大型私募基金将加入100亿美元俄罗斯基金的监事会,该基金旨在吸引外资对俄投资.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐