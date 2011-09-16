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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 18:37 BJT

〔中港股市〕香港和内地股市双双缩量收高,思捷环球大跌至九年低位

* 香港恒生指数收高1.4%,沪综指涨0.1%

* 基金经理表示,部分景气周期类股或引领短线反弹

* 思捷环球大跌19%,投资者出脱长线持仓

* 金融和煤炭股引领沪市上扬,但成交额创下年内新低

路透香港9月16日电---香港股市周五在景气周期类股的引领下收高,市场寄望欧洲采取更加协调一致的行动应对债务危机,但成交量低迷,表明投资者仍对反弹持续时间充满疑虑.

恒生指数.HSI收涨1.4%,至19,455.3点,但连续两周录得周跌幅,上海股市则连续第三周下跌.

汇丰控股(HSBC)(0005.HK)上涨3.1%,成为拉动周五恒指涨势的主要力量.

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