〔全球经济〕欧盟和美国承诺采取协调措施应对挑战--欧元集团主席贾克

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透波兰弗罗茨瓦夫9月15日电----欧元集团主席贾克周五称:
* 欧元集团和盖特纳承诺采取强有力的协调措施来应对全球经济所面临的挑战
* 我们再度确认决心完全实施7月21日所做出的决定
* 爱尔兰和葡萄牙的调整计划进展良好
* 将在10月就是否拨付下一笔希腊援助款项做出决定
* 目前所有欧元区成员国都签署了欧洲金融稳定机构(EFSF)修正案,给予该基金更大的弹性
* 贾克:在希腊援助贷款的抵押品问题上取得了进展.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类