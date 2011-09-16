〔全球经济〕欧盟和美国承诺采取协调措施应对挑战--欧元集团主席贾克

路透波兰弗罗茨瓦夫9月15日电----欧元集团主席贾克周五称:

* 欧元集团和盖特纳承诺采取强有力的协调措施来应对全球经济所面临的挑战

* 我们再度确认决心完全实施7月21日所做出的决定

* 爱尔兰和葡萄牙的调整计划进展良好

* 将在10月就是否拨付下一笔希腊援助款项做出决定

* 目前所有欧元区成员国都签署了欧洲金融稳定机构(EFSF)修正案,给予该基金更大的弹性

* 贾克:在希腊援助贷款的抵押品问题上取得了进展.(完)