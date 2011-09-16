版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 19:29 BJT

〔标题新闻〕意大利7月实现全球贸易顺差14.38亿欧元,对欧盟贸易顺差为17.73亿欧元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7I100M]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐