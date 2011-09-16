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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 20:36 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油市场上涨,受印尼将购买更多10月船货前景的提振

路透新加坡9月16日电---亚洲柴油市场周五走强,近月裂解价差升至逾17美元的一周半高位,受憧憬印尼买入更多10月交付船货提振.

10月/11月合约跨月价差已在周五变成近月合约,从上日所及逾五个月高位滑落0.05美元,至0.50美元.

新加坡贸易商兴隆在实货市场的持续买盘,进一步支撑含硫0.5%等级柴油的现货价差,该价差在周四触及五个月高位.

兴隆继续买入15万桶高硫等级柴油,现货升水为每桶0.50美元,令其本月累计购买量增至250万桶.

"柴油市场仍有许多供应,但印尼正协助吸纳部分供应量,"新加坡一家馏分油贸易商指出.

贸易商称,印尼因Dumai炼厂停产,可能期望采购最多500万桶10月交货,含硫0.35%的柴油.

10月柴油裂解价差升0.56美元,至每桶较迪拜原油升水17.52美元.

航煤裂解价差亦升0.13美元,至每桶18.82美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.00 127.4 127.2 123.9 +3.30 +2.66

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.60 127.0 126.8 123.3 +3.45 +2.80

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.35 127.7 127.5 124.1 +3.45 +2.78

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.40 128.8 128.6 125.1 +3.45 +2.76

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.2 122.6 +3.60 +2.94

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.7 122.5 +3.25 +2.65 (完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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