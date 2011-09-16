〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三周高位,跨月价差走坚

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡9月16日电---亚洲石脑油价格周五守在一周高位附近,实货跨月价差持坚于每吨升水6美元,裂解价差亦触及三周高位,因供应稳定.但持续缺乏欧洲进口令供应吃紧.
韩国湖南石油化学(011170.KS)似正寻求一批10月下半月到岸的船货,而此前一日LG化学、三星道达尔和日本出光兴产共买入12.5万吨同期到岸货品,为此支付的成本加运费较日本现货报价每吨升水4.00-8.00美元.
但湖南石油化学的招标结果并未立即得出清晰结果,有交易商表示,招标可能失败.
汽油裂解价差持坚,因供应吃紧.
印度巴拉特石油已取消一项购买3.2万吨10月中旬运抵科钦和孟买的汽油招标.
交易商表示,高价格可能是取消的原因之一.而另一个因素可能是国内需求走软.
日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格为每吨984.00美元,为9月8日触及986.50美元来高位.
11月下半月和12月下半月互换逆价差为每吨6.00美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK走阔11.18美元,至每吨升水134.93美元,为8月26日触及每吨138.20美元以来高位.
油重整利润GL92-SIN-DIF升0.44美元至每桶18.25美元,为三日来最高.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升1.59美元至每桶11.99美元,为9月7日触及每桶12.82美元以来的高位.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 983.50/984.50 969.00 +15.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 106.90/107.00 105.29 +1.66
10月石脑油互换NAF-1M-S 957.75/959.75 959.00 -0.25
11月石脑油互换NAF-2M-S 952.25/954.25 953.75 -0.50
97号现货汽油GL97-SIN 129.25/129.35 126.60 +2.70
95号现货汽油GL95-SIN 126.77/126.87 124.70 +2.12
92号现货汽油GL92-SIN 125.15/125.25 123.10 +2.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.20/18.30 17.81 +0.44(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。