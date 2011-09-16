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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 20:09 BJT

〔标题新闻〕EFSF执行长雷格林预计EFSF获得新权利的总体程序将在10月中旬完成

EFSF为欧洲金融稳定机构的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7HO01L]

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