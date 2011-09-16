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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 20:42 BJT

〔东南亚股市〕新加坡股市上涨,印尼股市终结连续五日跌势

路透曼谷9月16日电---东南亚一些股市周五收高,金融股反弹,全球投资者情绪回升,憧憬欧洲决策者最终将提出一个大胆的计划以遏制愈演愈烈的欧债危机.

但交投相对淡静,因欧元区主权债务危机的长期解决方案仍存变数,东南亚股市录得本月以来最大的单周跌幅.

券商称,但东南亚地区股市遭重挫吸引部分逢低买盘介入,区内消费前景乐观,为消费、地产和银行等一些行业预示了好兆头.

印尼股市周五表现优于东南亚地区其他市场.

印尼股市.JKSE收高1.6%,报3,835.18点,扭转连续五日跌势.该国股市本周累计下挫4.1%,跌幅居东南亚股市首位,受外资流出拖累.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI小涨0.8%,为连续第三日上涨.菲律宾股市.PSI几乎收平盘,抹去稍早的涨幅.泰国股市.SETI下跌0.3%.

越南股市.VNI大跌2.9%,尽管外资流入50万美元.马来西亚股市.KLSE因假期休市.

亚洲股市普涨,昨日全球五家主要央行采取联合行动,向欧洲银行体系注入流动性.

0949GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨2.09%.

银行股领涨,星展集团控股(DBSM.SI)上涨2.1%.印尼最大的银行Bank Mandiri(BMRI.JK)飙升4.7%.

获利了结拖累泰国市值最大的公司PTT (PTT.BK)下跌1.9%.

曼谷券商Sicco Securities资深策略师Krit Suvannnpibul表示,技术信号显示泰国指标股指或将进一步走弱.

交易所数据显示,泰国股市今日资金流入1,550万美元.

汤森路透数据显示,印尼股市资金流入300万美元.

1227GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2789.04 23.09 +0.83 -12.57 3190.04

泰国 .SETI 1033.34 -2.87 -0.28 +0.06 1032.76

印尼 .JKSE 3835.18 60.85 +1.61 +3.56 3703.51

菲律宾 .PSI 4290.17 -1.23 -0.03 +2.12 4201.14

越南 .VNI 457.11 -13.56 -2.88 -5.68 484.66

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(完)

--编译 肖群英/王洋; 审校 于春红

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