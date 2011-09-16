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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 21:07 BJT

〔表格〕美国7月整体资本净流出518亿美元,6月修正後为净流出294亿美元

路透华盛顿9月16日电---美国财政部周五公布,美国7月整体资本净流出518亿美元,6月修正後为净流出294亿美元.

截至7月中国持有1.1735万亿(兆)美元美国公债,6月持有1.1655万亿美元.

截至7月日本持有9,148亿美元美国公债,6月持有9,110亿美元.

7月外资净购买美国公债162亿美元,6月为卖出46亿美元.

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